Миколаївщина вночі зазнала ворожого обстрілу з артилерії

Миколаївська область вночі зазнала ворожого удару з артилерії - по населеному пункту Куцурубської громади, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 10 січня, о 22:26 та сьогодні вночі, 11 січня, о 00:30 ворог завдавав артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає - написав Кім у Telegram.

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Учора, 10 січня, о 10:00 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначив він.

Окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини