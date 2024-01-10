Окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини

По Миколаївській області російські війська минулої доби вдарили з артилерії, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 9 січня, о 15:19 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. - написав Кім у Telegram.

З його слів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ворог вдарив понад 100 разів по Запорізькій області, випустив 43 дрони: є руйнування