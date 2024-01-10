Окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини, жертв немає.
По Миколаївській області російські війська минулої доби вдарили з артилерії, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 9 січня, о 15:19 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади.
З його слів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ворог вдарив понад 100 разів по Запорізькій області, випустив 43 дрони: є руйнування 10.01.24, 09:02 • 31593 перегляди