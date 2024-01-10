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Окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини

Окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини

Київ • УНН

 • 32999 перегляди

Російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини, жертв немає.

По Миколаївській області російські війська минулої доби вдарили з артилерії, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Учора, 9 січня, о 15:19 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеному пункту Куцурубської громади. 

- написав Кім у Telegram.

З його слів, постраждалих внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ворог вдарив понад 100 разів по Запорізькій області, випустив 43 дрони: є руйнування 10.01.24, 09:02 • 31593 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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