Оккупанты обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду Николаевщины

По Николаевской области российские войска за прошедшие сутки ударили из артиллерии, сообщил в среду председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 9 января, в 15:19 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенному пункту Куцурубской громады. - написал Ким в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

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