Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения

российские войска за прошедшие сутки 102 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили 43 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки оккупанты рф нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области - написал Малашко в Telegram.

Детали

43 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.

53 артобстрела пришлись по территории Железнодорожного, Роботино, Новоданиловки, Левадного, Волшебного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших - отметил Малашко.

Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-300