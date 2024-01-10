Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска совершили 102 атаки с применением 43 беспилотников на Запорожскую область, вызвав разрушения; о жертвах не сообщается.
российские войска за прошедшие сутки 102 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили 43 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.
За прошедшие сутки оккупанты рф нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области
Детали
43 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.
53 артобстрела пришлись по территории Железнодорожного, Роботино, Новоданиловки, Левадного, Волшебного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших
Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-30010 январь 2024, 06:51 • 25024 просмотра
Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения
Российские войска совершили 102 атаки с применением 43 беспилотников на Запорожскую область, вызвав разрушения; о жертвах не сообщается.
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