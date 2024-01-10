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Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 07:02  •  24043 просмотра

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Российские войска совершили 102 атаки с применением 43 беспилотников на Запорожскую область, вызвав разрушения; о жертвах не сообщается.

российские войска за прошедшие сутки 102 раза обстреляли населенные пункты Запорожской области, в частности, ударили 43 беспилотниками. Обошлось без пострадавших, однако есть сообщения о разрушениях. Об этом сообщил руководитель ОВА Юрий Малашко, передает УНН.

За прошедшие сутки оккупанты рф нанесли 102 удара по 19 населенным пунктам Запорожской области 

 - написал Малашко в Telegram.

Детали 

43 вражеских беспилотника атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Новодаровку, Красное, Гуляйпольское, Роботино, Новоандреевку, Полтавку, Левадное, Малиновку и Пятихатки.

53 артобстрела пришлись по территории Железнодорожного, Роботино, Новоданиловки, Левадного, Волшебного, Степного, Малых Щербаков, Каменского, Пятихаток, Беленького, а также других городов и сел на линии огня.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших

- отметил Малашко.

Враг за сутки обстрелял более 17 населенных пунктов Харьковщины, ударил по областному центру двумя ракетами С-30010 январь 2024, 06:51 • 25024 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворог вдарив понад 100 разів по Запорізькій області, випустив 43 дрони: є руйнування
Enemy attacked Zaporizhzhia region over 100 times, launched 43 drones: there is destruction
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Враг ударил более 100 раз по Запорожской области, выпустил 43 дрона: есть разрушения

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