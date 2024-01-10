Ворог вдарив понад 100 разів по Запорізькій області, випустив 43 дрони: є руйнування

російські війська минулої доби 102 рази обстріляли населені пункти Запорізької області, зокрема, вдарили 43 безпілотниками. Обійшлось без постраждалих, однак є повідомлення про руйнування. Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко, передає УНН.

Минулої доби окупанти рф завдали 102 удари по 19 населених пунктах Запорізької області – написав Малашко у Telegram.

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43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки.

53 артобстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих - зазначив Малашко.

Ворог за добу обстріляв понад 17 населених пунктів Харківщини, вдарив по обласному центру двома ракетами С-300