Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины: тяжелые ранения получили гражданские жители населенных пунктов

За минувшие сутки россияне 108 раз обстреливали Херсонщину. В населенных пунктах Красный Маяк и в Новодмитровка пострадало 3 человека. В частности женщина получила очень тяжелые ранения ног, поэтому их пришлось ампутировать.

Об этом сообщилв эфире телеканала "Мы - Украина", начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, передает УНН.

Детали

По словам чиновника ночью были слышны взрывы - оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины.

За минувшие сутки 108 раз россияне обстреливали Херсонщину, оккупанты использовали 482 снаряда для обстрела гражданских населенных пунктов, домов - Красный Маяк, где супруги пострадали в результате прилета российского снаряда в дом - рассказал Толоконников.

Он также сообщил, что пострадавшими являются мужчина 1967 года рождения и женщина 1959 года рождения.

К сожалению, женщина получила очень тяжелые ранения ног, и врачам пришлось ампутировать ноги. Сочувствуем этому горю. Мужчина получил ранения более легкие, но все же средней степени тяжести - был госпитализирован - сказал Толоконников.

Николаевская область ночью подверглась вражескому обстрелу из артиллерии

Кроме этого, по словам чиновника, в Новодмитровке, мужчина также попал под обстрел.

К счастью нетяжелые ранения, также обратился за помощью. - отметил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА.

В Херсон, по словам Толоконникова, прилетело 5 снарядов, - без жертв и разрушений.

Напомним,

В результате ракетного удара в Харькове пострадали 13 человек, в том числе турецкий и грузинский журналисты; 10 госпитализированы.

На Донетчине от обстрелов со стороны российских войск в течение 10 января один человек погиб. Об этом сообщил в четверг председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.