Запорізька область: армійці рф завдали понад півтори сотні ударів по регіону
Київ • УНН
Російські війська 169 разів обстріляли 22 населених пункти Запорізької області; було завдано матеріальних збитків, але обійшлося без жертв.
Минулої доби окупанти завдали 169 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування, проте обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко пише УНН.
Минулої доби ворог завдав 169 ударів по 22 населених пунктах… Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали.
Деталі
Загарбники здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Новодарівки та Малих Щербаків. Також 35 атак безпілотниками по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Червоному, Левадному, Полтавці й Малим Щербакам. На додачу гатили з авіації по Оріхову, Новодарівці та П'ятихатках.
126 артобстрілів прийшлися по території Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Чарівного, Темирівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малинівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.
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