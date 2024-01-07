Запорожская область: армейцы рф нанесли более полутора сотен ударов по региону
Киев • УНН
Российские войска 169 раз обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области; был нанесен материальный ущерб, но обошлось без жертв.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 169 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области. Есть разрушения, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко пишет УНН.
За прошедшие сутки враг нанес 169 ударов по 22 населенным пунктам... Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали.
Детали
Захватчики совершили 5 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новодаровки и Малых Щербаков. Также 35 атак беспилотниками по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Красному, Левадному, Полтавке и Малым Щербакам. В дополнение били из авиации по Орехову, Новодаровке и Пятихаткам.
126 артобстрелов пришлись по территории Новоданиловки, Гуляйпольского, Новодаровки, Чаривного, Темировки, Левадного, Полтавки, Роботино, Малиновки, Каменского, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.
Враг пробовал атаковать на нескольких направлениях: ситуация на фронте от Генштаба07 январь 2024, 05:53 • 25787 просмотров
Запорожская область: армейцы рф нанесли более полутора сотен ударов по региону
Российские войска 169 раз обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области; был нанесен материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из беспилотников и артиллерии, вызвав разрушения и пожары в Днепре, но о жертвах не сообщалось.
ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области
Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы
Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, вызвав разрушения и ранения. Во время масштабных разрушений был ранен 56-летний мужчина.
В Киев приехала глава МИД Японии Йоко Камикава - СМИ
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку Украине на фоне конфликта с Россией и провести переговоры с чиновниками.
Сумская область за ночь выдержала четыре российские атаки
Российские войска обстреляли населенные пункты Белопольского и Хотинского районов Сумской области, вызвав 10 взрывов на приграничных территориях.
Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка
Российские обстрелы ранили пятерых херсонцев, в том числе двух детей, на фоне 89 обстрелов за сутки.
Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост
Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.
В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время
Блинкен ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на участие в НАТО в ближайшие недели.
На Николаевщине вражеский "шахед" попал в законсервированную базу отдыха - возник пожар
Вражеский беспилотник попал в закрытую базу отдыха в Николаевской области, вызвав пожар, обошлось без жертв.