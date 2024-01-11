В оккупированном Мелитополе более 35 тысяч украинцев отказались от российских паспортов - Федоров

Более 35 тысяч жителей Мелитополя не согласились получать гражданства рф. Об этом отметил мэр Мелитополя Иван Федоров во время эфира телемарафона, пишет УНН.

Стандартное население нашего оккупированного Мелитополя - это 150 тысяч жителей. Примерно 70 тысяч пока вынужденно остаются во временной оккупации, из которых не более половины согласились на давление врага и получили паспорта рф. Но более 35 тысяч жителей не согласились сегодня получать паспорта рф, ожидая ВСУ - заметил Иван Федоров.

Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины: тяжелые ранения получили гражданские жители населенных пунктов

Напомним,

Вследствие российского вторжения в Украину, город Мелитополь находится под временной оккупацией со стороны рф от 1 марта 2022 года.

В конце прошлой недели российские войска 169 раз обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области. По состоянию на 7 января было известно о нанесении материального ущерба. Обошлось без жертв.

Также УНН сообщал, что в Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате утреннего обстрела рф - сейчас известно уже о пяти пострадавших.

На Мелитопольское направление завезли кубанских "казаков" - Федоров