В оккупированном Мелитополе прогремел "хлопок" - мэр
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, который, по словам мэра Ивана Федорова, произошел после ракетного обстрела украинской армией воинской части в Севастополе.
Правительство упростило правила ввоза оборудования и комплектующих для инвестпроектов со значительными инвестициями
Украина упрощает импортные процедуры для ввоза оборудования для крупных инвестиционных проектов с целью привлечения инвестиций и содействия инвесторам.
Фиктивное уклонение от мобилизации экс-советника министра энергетики: открыто производство
Экс-советник министра энергетики Украины находится под следствием за использование фиктивного трудоустройства для уклонения от призыва в армию.
На оккупированных территориях Украины россиянам не хватает полицаев: местные не соглашаются на сотрудничество
Из-за критического уровня нехватки коллаборационистов, россияне на оккупированных территориях Украины готовы брать в полицаи любого, кто будет иметь паспорт рф.
В Херсоне в результате российского обстрела ранена пожилая женщина
Российские войска обстреляли Херсон, попав в жилой дом и ранив пожилую женщину. Детали все еще выясняются.
Стартовал второй этап земельной реформы: сделок о покупке юрлицами земли пока нет - Сольский
По словам министра Сольского, с начала второго этапа земельной реформы в Украине, который начался в 2024 году, не произошло ни одной сделки по покупке земли юридическими лицами.
В Воздушных силах ВСУ подтвердили удар воинской части рф в оккупированном Крыму
Командующий ВВС Украины поблагодарил пилотов и всех причастных к планированию атаки на оккупированный Крым.
Представитель бизнес-сообщества: Национальная стратегия доходов является воплощением коммунистических мечтаний Гетманцева
Дмитрий Алексеенко критикует Стратегию государственных доходов Украины, утверждая, что она увеличит налоги и навредит экономике.
Ирак обвинил возглавляемую США коалицию в "вопиющей агрессии" после удара по Багдаду
Ирак осуждает атаку коалиции во главе с США на Багдад как "вопиющую агрессию", приведшую к эскалации напряженности.
Законопроект о мобилизации вызывает много вопросов - заместитель главы профильного комитета
Заместитель председателя Егор Чернев говорит, что законопроект о мобилизации имеет как положительные, так и противоречивые аспекты и требует дальнейшего обоснования и возможной доработки.