В окупованому Мелітополі прогриміла "бавовна" - мер
Київ • УНН
В окупованому Мелітополі пролунав вибух, який, за словами мера Івана Федорова, стався після ракетного обстрілу українською армією військової частини в Севастополі.
В тимчасово окупованому Мелітополі пролунала "бавовна". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
"Хлопок" і в окупованому Мелітополі. Чекаємо від рашистів чергових заяв, про героїчну роботу певео.
Доповнення
Сьогодні, 4 січня під час атаки на півострів одна з ракет ЗСУ влучила у військову частину в Севастополі.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам, які брали участь у сьогоднішній атаці на окупований Крим.