В оккупированном Мариуполе захватчики формируют реестр "нежелательных" жителей

россияне формируют реестры жителей оккупированного Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В частности, по данным ЦНС, речь идет о людях, которые подлежат депортации и тех, кто не сможет вернуться.

В город вернулись 600 жителей, по разным обстоятельствам. Однако враг боится возвращения "агентуры" Сил обороны и создает соответствующий реестр "нежелательных" жителей.

Имеем очередное преступление рф, когда жителям нельзя жить в родном городе, который до этого же был разрушен сс рф, из-за политики кремля. В то же время в Мариуполь завозят этнических русских и выходцев из Центральной Азии. Таким образом меняется демографический состав населения, - говорится в сообщении.

Напомним

Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.