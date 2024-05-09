В окупованому Маріуполі загарбники формують реєстр "небажаних" жителів
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі російські загарбники формують реєстр "небажаних" жителів, яким буде заборонено проживати в місті, при цьому завозять етнічних росіян і вихідців з Середньої Азії для зміни демографічного складу.
росіяни формують реєстри мешканців окупованого Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зокрема, за даними ЦНС, йдеться про людей, які підлягають депортації й тих, хто не зможе повернутись.
До міста повернулись 600 жителів, через різні обставини. Однак ворог боїться повернення "агентури" Сил оборони й створює відповідний реєстр "небажаних" жителів.
Маємо черговий злочин рф, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано зс рф, через політику кремля. Водночас до Маріуполя завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії. Таким чином змінюється демографічний склад населення,
Нагадаємо
Колаборанти незаконно захоплюють та продають російським "інвесторам" українські землі на Азовському узбережжі, зокрема пансіонати, бази відпочинку та рекреаційні зони.