В окупованому Маріуполі загарбники формують реєстр "небажаних" жителів

росіяни формують реєстри мешканців окупованого Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зокрема, за даними ЦНС, йдеться про людей, які підлягають депортації й тих, хто не зможе повернутись.

До міста повернулись 600 жителів, через різні обставини. Однак ворог боїться повернення "агентури" Сил оборони й створює відповідний реєстр "небажаних" жителів.

Маємо черговий злочин рф, коли мешканцям не можна жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано зс рф, через політику кремля. Водночас до Маріуполя завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії. Таким чином змінюється демографічний склад населення,