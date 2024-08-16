В оккупированном Крыму массово сбрасывают нечистоты в море - СМИ

В оккупированном Крыму массово сбрасывают нечистоты в море. Однако российская администрация полуострова игнорирует эту проблему. Об этом пишет "Крым.Реалии", передает УНН.

Детали.

В частности, в этом месяце местные Крыма несколько раз сообщали в соцсетях о сливе канализации в море. В частности, такие случаи зафиксированы в Алуште. Местные говорят - кто-то ежедневно сливает нечистоты в море вблизи пляжа Black sea.

В окупованому Маріуполі можливий спалах холери - міськрада

Пользователи соцсетях из Судака добавляют, что видели, как кто-то просто сливает канализацию в море, от чего стоит невероятная вонь. Они также отметили, что среди отдыхающих участились случаи инфекционных заболеваний.

Похожая проблема и в оккупированном Севастополе. Там отдыхающие жалуются на "водопад" из канализации вблизи Яшмового пляжа.

Впрочем, как пишет издание, оккупационные власти полуострова игнорируют все подобные проблемы. Так, на все запросы в соответствующие службы поступают отписки, что "проблемы не обнаружено".

Напомним

Центр национального сопротивления заявил, что оккупационные власти Крымского полуострова скрывают вспышку холеры, которая, вероятно, началась еще в июне этого года.