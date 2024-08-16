В оккупированном Крыму массово сбрасывают нечистоты в море - СМИ
Киев • УНН
В Крыму зафиксированы многочисленные случаи слива канализации в море, особенно в Алуште и Судаке. Оккупационные власти полуострова игнорируют проблему, отвечая на запросы, что «проблемы не обнаружено».
В оккупированном Крыму массово сбрасывают нечистоты в море. Однако российская администрация полуострова игнорирует эту проблему. Об этом пишет "Крым.Реалии", передает УНН.
Детали.
В частности, в этом месяце местные Крыма несколько раз сообщали в соцсетях о сливе канализации в море. В частности, такие случаи зафиксированы в Алуште. Местные говорят - кто-то ежедневно сливает нечистоты в море вблизи пляжа Black sea.
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Пользователи соцсетях из Судака добавляют, что видели, как кто-то просто сливает канализацию в море, от чего стоит невероятная вонь. Они также отметили, что среди отдыхающих участились случаи инфекционных заболеваний.
Похожая проблема и в оккупированном Севастополе. Там отдыхающие жалуются на "водопад" из канализации вблизи Яшмового пляжа.
Впрочем, как пишет издание, оккупационные власти полуострова игнорируют все подобные проблемы. Так, на все запросы в соответствующие службы поступают отписки, что "проблемы не обнаружено".
Напомним
Центр национального сопротивления заявил, что оккупационные власти Крымского полуострова скрывают вспышку холеры, которая, вероятно, началась еще в июне этого года.