В водоемах, реках временно оккупированного Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион. В зоне риска оказались реки Кальмиус и Кальчик. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

По результатам проведенных исследований на холеру в водоемах, реках и морской воде в пределах Мариуполя выявлено наличие холероподобного вибриона. Это обнаружили специалисты роспотребнадзора, - сообщают местные ресурсы.

Детали

Отмечается, что в зоне риска оказались река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста и река Кальчик в районе тубдиспансера, морской пляж в районе судоремонтного завода.

По словам местных медиков, купаться в этих местах опасно. Сообщается, что ранее оккупанты запретили купание в Азовском море. Несмотря на это, они продолжают загрязнять воду канализационными стоками и мусором.

Напомним

Из-за загрязнения и уничтожения природной экосистемы российскими оккупантами в Мариуполе к берегам снова выносит мертвых дельфинов.