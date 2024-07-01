В окупованому Маріуполі можливий спалах холери - міськрада
Київ • УНН
У водоймах і річках тимчасово окупованого Маріуполя виявлено холероподібний вібріон, що створює потенційну загрозу спалаху холери.
У водоймах, річках тимчасово окупованого Маріуполя виявили холероподібний вібріон. У зоні ризику опинилися річки Кальміус та Кальчик. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
За результатами проведених досліджень на холеру у водоймах, річках та морській воді у межах Маріуполя виявлено наявність холероподібного вібріона. Це виявили спеціалісти росспоживнагляду,
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Зазначається, що у зоні ризику опинилися річка Кальміус у районі селища Садки та Пост-мосту і річка Кальчик у районі тубдиспансеру, морський пляж у районі судноремонтного заводу.
За словами місцевих медиків, купатися у цих місцях небезпечно. Повідомляється, що раніше окупанти заборонили купання в Азовському морі. Попри це, вони продовжують забруднювати воду каналізаційними стоками та сміттям.
Нагадаємо
Через забруднення та знищення природної екосистеми російськими окупантами в Маріуполі до берегів знову виносить мертвих дельфінів.