У Маріуполі знову виносить на берег мертвих дельфінів - міськрада
Київ • УНН
Через забруднення та знищення природної екосистеми російськими окупантами в Маріуполі до берегів знову виносить мертвих дельфінів.
У тимчасово окупованому Маріуполі у Донецькій області знову виносить на берег мертвих дельфінів, повідомили у Маріупольській міськраді у понеділок, пише УНН.
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У міськраді вказують, що окупанти знищують природню екосистему Азовського моря та річок. Море, як повідомляється, забруднюється через каналізаційні стоки, а річка Кальчик обміліла та може просто пересохнути.
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"У результаті таких дій у морі відбувається мор риби. А на берег виносить тіла мертвих дельфінів", - повідомили у мерії у Telegram.
Зазначається, що вже неодноразово жителі міста фіксували загиблих морських ссавців. "Але окупанти продовжують бездіяти", - вказали у міськраді.
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