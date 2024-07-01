Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области снова выносит на берег мертвых дельфинов, сообщили в Мариупольском горсовете в понедельник, пишет УНН.

Детали

В горсовете указывают, что оккупанты уничтожают естественную экосистему Азовского моря и рек. Море, как сообщается, загрязняется из-за канализационных стоков, а река Кальчик обмелела и может просто пересохнуть.

В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик

"В результате таких действий в море происходит мор рыбы. А на берег выносит тела мертвых дельфинов", - сообщили в мэрии в Telegram.

Отмечается, что уже неоднократно жители города фиксировали погибших морских млекопитающих. "Но оккупанты продолжают бездействовать", - указали в горсовете.

С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов