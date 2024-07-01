Из-за загрязнения и уничтожения природной экосистемы российскими оккупантами в Мариуполе к берегам снова выносит мертвых дельфинов.
Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области снова выносит на берег мертвых дельфинов, сообщили в Мариупольском горсовете в понедельник, пишет УНН.
Детали
В горсовете указывают, что оккупанты уничтожают естественную экосистему Азовского моря и рек. Море, как сообщается, загрязняется из-за канализационных стоков, а река Кальчик обмелела и может просто пересохнуть.
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"В результате таких действий в море происходит мор рыбы. А на берег выносит тела мертвых дельфинов", - сообщили в мэрии в Telegram.
Отмечается, что уже неоднократно жители города фиксировали погибших морских млекопитающих. "Но оккупанты продолжают бездействовать", - указали в горсовете.
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