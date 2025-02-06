В оккупированном Крыму более 18 тыс. человек остались без света
Киев • УНН
В оккупированном Крыму из-за сложных погодных условий обесточены 139 трансформаторных подстанций, без электричества более 18 тысяч абонентов. На полуострове объявлено штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля.
Из-за сложных погодных условий во временно оккупированном Крыму без электроснабжения осталось более 18 тысяч абонентов. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на представителя оккупационной администрации Владимира Воронкина, передает УНН.
По состоянию на 16:00 обесточены абоненты в г. Симферополь, г. Керчь, г. Феодосия, а также в населенных пунктах Сакского, Ленинского и Симферопольского районов
Всего обесточены 139 трансформаторных подстанций, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Отмечается, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на период с 6 по 9 февраля.
Ожидается усиление ветра до 25 м/с, мокрый снег, метели, гололедица и местами сильные осадки.
Напомним
В некоторых регионах Украины из-за последствий атак рф приходится применять аварийные отключения электроэнергии.