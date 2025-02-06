В окупованому Криму понад 18 тис. людей залишилися без світла

Через складні погодні умови в тимчасово окупованому Криму без електропостачання залишилося понад 18 тисяч абонентів. Про це пише Крым.Реалии з посиланням на представника окупаційної адміністрації володимира воронкіна, передає УНН.

Станом на 16:00 знеструмлено абонентів у м. Сімферополь, м. Керч, м. Феодосія, а також у населених пунктах Сакського, Ленінського та Сімферопольського районів - уточнив воронкін.

Загалом знеструмлено 139 трансформаторних підстанцій, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Зазначається, що у Криму оголошено штормове попередження на період з 6 по 9 лютого.

Очікується посилення вітру до 25 м/с, мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця та місцями сильні опади.

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В деяких регіонах України через наслідки атак рф доводиться застосовувати аварійні відключення електроенергії.