В окупованому Криму понад 18 тис. людей залишилися без світла
Київ • УНН
В окупованому Криму через складні погодні умови знеструмлено 139 трансформаторних підстанцій, без електрики понад 18 тисяч абонентів. На півострові оголошено штормове попередження з 6 по 9 лютого.
Через складні погодні умови в тимчасово окупованому Криму без електропостачання залишилося понад 18 тисяч абонентів. Про це пише Крым.Реалии з посиланням на представника окупаційної адміністрації володимира воронкіна, передає УНН.
Станом на 16:00 знеструмлено абонентів у м. Сімферополь, м. Керч, м. Феодосія, а також у населених пунктах Сакського, Ленінського та Сімферопольського районів
Загалом знеструмлено 139 трансформаторних підстанцій, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Зазначається, що у Криму оголошено штормове попередження на період з 6 по 9 лютого.
Очікується посилення вітру до 25 м/с, мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця та місцями сильні опади.
Нагадаємо
В деяких регіонах України через наслідки атак рф доводиться застосовувати аварійні відключення електроенергії.