Аварійні відключення у низці регіонів: в "Укренерго" роз’яснили причини

В деяких регіонах України доводиться застосовувати аварійні відключення електроенергії. Це пов’язано з наслідками російських атак на об’єкти генерації та електромережі.

Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Хто підпадає під відключення?

Першочергово — відключаються промислові споживачі (там, де це можливо) - йдеться у повідомленні.

Насамперед відключають промислових споживачів, якщо є така можливість. Водночас побутові споживачі наразі не обмежуються, крім випадків, коли аварії виникають безпосередньо в мережах обленерго. Коли відновлять електропостачання?

Аварійні відключення скасовують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. В "Укренерго" нагадали, що важливо ощадливо використовувати електроенергіюпісля відновлення постачання, особливо в регіонах, де запроваджували обмеження.

Це допоможе уникнути нових відключень та зменшить навантаження на мережі.

Нагадаємо

У низці областей України 6 лютого вранці знову ввели графіки аварійних відключень світла.