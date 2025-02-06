Аварійні відключення у низці регіонів: в "Укренерго" роз’яснили причини
Київ • УНН
В деяких регіонах України відбуваються аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак. Першочергово відключають промислових споживачів, побутові - лише при аваріях в мережах обленерго.
В деяких регіонах України доводиться застосовувати аварійні відключення електроенергії. Це пов’язано з наслідками російських атак на об’єкти генерації та електромережі.
Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Хто підпадає під відключення?
Першочергово — відключаються промислові споживачі (там, де це можливо)
Насамперед відключають промислових споживачів, якщо є така можливість. Водночас побутові споживачі наразі не обмежуються, крім випадків, коли аварії виникають безпосередньо в мережах обленерго. Коли відновлять електропостачання?
Аварійні відключення скасовують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. В "Укренерго" нагадали, що важливо ощадливо використовувати електроенергіюпісля відновлення постачання, особливо в регіонах, де запроваджували обмеження.
Це допоможе уникнути нових відключень та зменшить навантаження на мережі.
Нагадаємо
У низці областей України 6 лютого вранці знову ввели графіки аварійних відключень світла.