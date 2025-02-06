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Аварійні відключення у низці регіонів: в "Укренерго" роз’яснили причини

Аварійні відключення у низці регіонів: в "Укренерго" роз’яснили причини

Київ • УНН

 • 54804 перегляди

В деяких регіонах України відбуваються аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак. Першочергово відключають промислових споживачів, побутові - лише при аваріях в мережах обленерго.

В деяких регіонах України доводиться застосовувати аварійні відключення електроенергії. Це пов’язано з наслідками російських атак на об’єкти генерації та електромережі.

Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН

Хто підпадає під відключення?

Першочергово — відключаються промислові споживачі (там, де це можливо)

- йдеться у повідомленні.

Насамперед відключають промислових споживачів, якщо є така можливість. Водночас побутові споживачі наразі не обмежуються, крім випадків, коли аварії виникають безпосередньо в мережах обленерго. Коли відновлять електропостачання?

Аварійні відключення скасовують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. В "Укренерго" нагадали, що важливо ощадливо використовувати електроенергіюпісля відновлення постачання, особливо в регіонах, де запроваджували обмеження.

Це допоможе уникнути нових відключень та зменшить навантаження на мережі.

Нагадаємо

У низці областей України 6 лютого вранці знову ввели графіки аварійних відключень світла. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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