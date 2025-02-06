Аварийные отключения в ряде регионов: в «Укрэнерго» разъяснили причины
Киев • УНН
В некоторых регионах Украины происходят аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. В первую очередь отключают промышленных потребителей, бытовые - только при авариях в сетях облэнерго.
В некоторых регионах Украины приходится применять аварийные отключения электроэнергии. Это связано с последствиями российских атак на объекты генерации и электросети.
Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН.
Кто подпадает под отключение?
В первую очередь - отключаются промышленные потребители (там, где это возможно)
В первую очередь отключают промышленных потребителей, если есть такая возможность. В то же время бытовые потребители пока не ограничиваются, кроме случаев, когда аварии возникают непосредственно в сетях облэнерго. Когда восстановят электроснабжение?
Аварийные отключения отменяют сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В «Укрэнерго» напомнили, что важно экономно использовать электроэнергию после возобновления поставок, особенно в регионах, где вводили ограничения.
Это поможет избежать новых отключений и уменьшит нагрузку на сети.
Напомним,
В ряде областей Украины 6 февраля утром снова ввели графики аварийных отключений света.