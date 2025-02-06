Аварийные отключения в ряде регионов: в «Укрэнерго» разъяснили причины

ukenru
НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
09:26 • 37987 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
08:38 • 70934 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
07:36 • 78052 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 112099 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 122690 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 124421 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 123463 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 112726 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 106476 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 145038 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

"Многое будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев" - посол рф Келин о переговорах с Украиной

6 февраля, 01:40 • 109402 просмотра
Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

6 февраля, 02:11 • 98004 просмотра
ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

ЕС ужесточит проверку товаров из Shein и Temu: что ждет покупателей

6 февраля, 03:00 • 92434 просмотра
Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW

6 февраля, 03:33 • 105076 просмотра
россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

05:06 • 85637 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

09:32 • 68280 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 129893 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 145008 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 150334 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 177178 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 111643 просмотра
Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

5 февраля, 18:21 • 110417 просмотра
Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

Разрыв дружеских отношений: почему возникает и как с этим бороться

5 февраля, 16:07 • 109077 просмотра
Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его "пустой взгляд": что происходит в жизни певца?

5 февраля, 14:54 • 117056 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

5 февраля, 14:40 • 116255 просмотра
Актуальное
Аварийные отключения в ряде регионов: в «Укрэнерго» разъяснили причины

Аварийные отключения в ряде регионов: в «Укрэнерго» разъяснили причины

Киев  •  УНН

 • 5830 просмотра

Read in English

В некоторых регионах Украины происходят аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. В первую очередь отключают промышленных потребителей, бытовые - только при авариях в сетях облэнерго.

В некоторых регионах Украины приходится применять аварийные отключения электроэнергии. Это связано с последствиями российских атак на объекты генерации и электросети.

Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН

Кто подпадает под отключение?

В первую очередь - отключаются промышленные потребители (там, где это возможно)

- говорится в сообщении.

В первую очередь отключают промышленных потребителей, если есть такая возможность. В то же время бытовые потребители пока не ограничиваются, кроме случаев, когда аварии возникают непосредственно в сетях облэнерго. Когда восстановят электроснабжение?

Аварийные отключения отменяют сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В «Укрэнерго» напомнили, что важно экономно использовать электроэнергию после возобновления поставок, особенно в регионах, где вводили ограничения.

Это поможет избежать новых отключений и уменьшит нагрузку на сети.

Напомним,

В ряде областей Украины 6 февраля утром снова ввели графики аварийных отключений света. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы