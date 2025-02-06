Аварийные отключения в ряде регионов: в «Укрэнерго» разъяснили причины

В некоторых регионах Украины приходится применять аварийные отключения электроэнергии. Это связано с последствиями российских атак на объекты генерации и электросети.

Об этом сообщает «Укрэнерго», передает УНН.

Кто подпадает под отключение?

В первую очередь - отключаются промышленные потребители (там, где это возможно) - говорится в сообщении.

В первую очередь отключают промышленных потребителей, если есть такая возможность. В то же время бытовые потребители пока не ограничиваются, кроме случаев, когда аварии возникают непосредственно в сетях облэнерго. Когда восстановят электроснабжение?

Аварийные отключения отменяют сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. В «Укрэнерго» напомнили, что важно экономно использовать электроэнергию после возобновления поставок, особенно в регионах, где вводили ограничения.

Это поможет избежать новых отключений и уменьшит нагрузку на сети.

Напомним,

В ряде областей Украины 6 февраля утром снова ввели графики аварийных отключений света.