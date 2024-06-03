В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

Боевик " днр " открыл стрельбу во дворе жилого дома в оккупированном Донецке. Погибли и ранены мирные жители. Об этом сообщает ASTRA в Telegram, пишет УНН.

Ночью 2 июня в оккупированном Донецке во дворе жилого многоквартирного дома по адресу улица Раздольная, дом 3 (на архивном фото с карт) произошла стрельба, - говорится в сообщении.

Детали

По данным источников ASTRA, стрельбу из пистолета Макарова открыл командир взвода обеспечения из в/ч 34482 "днр" 41-летний уроженец Донецка роман бурлаченко. В результате стрельбы на месте погибли местный житель алексей смирнов и военнослужащий сергей лещенко. Ранено-родственницу убитого военнослужащего анну лещенко и местного жителя владислава крищука.

Боевика, открывшего стрельбу, задержали. Предварительно роман бурлаченко начал стрелять из-за того, что кто-то обидел его на улице.

Напомним

россияне превратили оккупированный Донецк в убежище для рецидивистов, убийц и преступников со всей рф, создав среду, в которой убийства, кражи и мародерство стали обычным явлением.