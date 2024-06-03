В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені
Київ • УНН
В окупованому Донецьку військовослужбовець "днр" відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, убивши двох мирних жителів і поранивши ще двох, після чого був затриманий.
Бойовик "днр" відкрив стрілянину у дворі житлового будинку в окупованому Донецьку. Загинули та поранені мирні жителі. Про це повідомляє ASTRA у Telegram, пише УНН.
Вночі 2 червня в окупованому Донецьку у дворі житлового багатоквартирного будинку за адресою вулиця Роздольна, будинок 3 (на архівному фото з мап) сталася стрілянина,
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За даними джерел ASTRA, стрілянину з пістолета Макарова відкрив командир взводу забезпечення із в/ч 34482 "днр" 41-річний уродженець Донецька роман бурлаченко. Внаслідок стрілянини на місці загинули місцевий житель олексій смирнов та військовослужбовець сергій лещенко. Поранено - родичку вбитого військовослужбовця ганну лещенко та місцевого жителя владислава крищука.
Бойовика, який відкрив стрілянину, затримали. Попередньо роман бурлаченко почав стріляти через те, що хтось образив його на вулиці.
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