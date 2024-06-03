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В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені

В окупованому Донецьку військовослужбовець відкрив стрілянину у дворі житлового будинку: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 40148 перегляди

В окупованому Донецьку військовослужбовець "днр" відкрив стрілянину у дворі житлового будинку, убивши двох мирних жителів і поранивши ще двох, після чого був затриманий.

Бойовик "днр" відкрив стрілянину у дворі житлового будинку в окупованому Донецьку. Загинули та поранені мирні жителі. Про це повідомляє ASTRA у Telegram, пише УНН.

Вночі 2 червня в окупованому Донецьку у дворі житлового багатоквартирного будинку за адресою вулиця Роздольна, будинок 3 (на архівному фото з мап) сталася стрілянина,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними джерел ASTRA, стрілянину з пістолета Макарова відкрив командир взводу забезпечення із в/ч 34482 "днр" 41-річний уродженець Донецька роман бурлаченко. Внаслідок стрілянини на місці загинули місцевий житель олексій смирнов та військовослужбовець сергій лещенко. Поранено - родичку вбитого військовослужбовця ганну лещенко та місцевого жителя владислава крищука.

Бойовика, який відкрив стрілянину, затримали. Попередньо роман бурлаченко почав стріляти через те, що хтось образив його на вулиці.

Нагадаємо

росіяни перетворили окупований Донецьк на притулок для рецидивістів, вбивць і злочинців з усієї рф, створивши середовище, де вбивства, крадіжки та мародерство стали звичним явищем.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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