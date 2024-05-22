В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение: почему
Это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр: Зеленский о военной поддержке от Швеции
После реакции Запада: правительство рф убрало с сайта документ по изменению морских границ с Литвой и Финляндией
Максимум внимания всему приграничью сейчас и не только на Харьковщине, но и на Сумщине - Зеленский
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу
На фронте более сотни боестолкновений, больше всего атак россияне провели на Купянском направлении - Генштаб
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия
Популярные
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений
Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности
Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине
Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение: почему
Оккупированный город Евпатория в Крыму уже пятый день остается без водоснабжения, что привело к дефициту воды.
Это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр: Зеленский о военной поддержке от Швеции
Швеция предоставит Украине 7 миллиардов долларов военной помощи в течение следующих 3 лет для укрепления европейской безопасности от российской агрессии.
После реакции Запада: правительство рф убрало с сайта документ по изменению морских границ с Литвой и Финляндией
На фоне реакции стран Балтии, у россии удалили проект документ, который предлагал в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
Максимум внимания всему приграничью сейчас и не только на Харьковщине, но и на Сумщине - Зеленский
Президент Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным командованием, отметив максимальное внимание ко всей границе и нанесении максимальных потерь российским оккупантам.
Покушение на премьера Словакии: состояние здоровья Фицо не позволяет транспортировать его в Братиславу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице Рузвельта после покушения на него, а его перевод в Братиславу невозможен еще несколько дней.
На фронте более сотни боестолкновений, больше всего атак россияне провели на Купянском направлении - Генштаб
Согласно вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 21 мая на фронте зафиксировано 105 боевых столкновений, больше всего - на Купянском направлении.
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, на которой обсудил производство в Украине беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам, отметив необходимость систем и тактики защиты от российских бомб.
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"
Более 805 000 украинцев успешно обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", сообщили в Министерстве обороны Украины.
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали
В Харькове во время боевой тревоги произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими, в результате которого был ранен военнослужащий, который подвергся нападению со стороны гражданских лиц в состоянии алкогольного опьянения. В Харьковском областном ТЦК и СП начали внутреннюю проверку из-за действий военного.
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия и их руководителей за якобы продажу оружия Тайваню и игнорирование позиции Китая по "украинскому кризису".