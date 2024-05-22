В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение: почему

В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

По данным СМИ, российские власти организовали развозку воды по городу, но ее не хватает для покрытия потребностей населения.

«Подвоза воды не хватает всем, возят ее редко, позволяют набрать в одни руки лишь 2-3 пятилитровые бутылки. Качество воды, соответственно, не самое лучшее", - добавил крымчанин.

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По информации оккупационных властей, после того, как 21 км новой нитки водовода будет заменен, проблема с отключениями воды в городе исчезнет. Это, как утверждается, планируют сделать до декабря этого года.

В компании «Вода Крыма» сообщали, что в Евпатории отключат воду из-за работ по замене аварийного участка магистрального водовода. Как утверждалось, восстановят водоснабжение