В окупованій Євпаторії вже п'ятий день відсутнє водопостачання: чому
Київ • УНН
Окуповане місто Євпаторія в Криму вже п'ятий день залишається без водопостачання, що призвело до дефіциту води.
В окупованій Євпаторії вже п'ятий день відсутнє водопостачання, передає УНН із посиланням на "Суспільне".
За даними ЗМІ, російська влада організувала розвезення води містом, але її не вистачає для покриття потреб населення.
"Підвозу води не вистачає всім, возять її рідко, дозволяють набрати в одні руки лише 2-3 п'ятилітрові пляшки. Якість води, відповідно, не найкраща", – додав кримчанин.
Крим використовує ресурси водосховищ для наповнення Північно-Кримського каналу20.05.24, 22:17 • 61997 переглядiв
За інформацією окупаційної влади, після того, як 21 км нової нитки водоводу буде замінено, проблема з відключеннями води у місті зникне. Це, як стверджується, планують зробити до грудня цього року.
У компанії "Вода Криму" повідомляли, що в Євпаторії відключать воду через роботи із заміни аварійної ділянки магістрального водоводу. Як стверджувалося, відновлять водопостачання