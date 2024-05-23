В Охматдете успешно пересадили почки двум подросткам от посмертного донора

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" провели пересадку почек от посмертного донора двум подросткам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, пишет УНН.

Благодаря трансплантации от посмертного донора, в НДСБ "Охматдет" спасли двух детей. 11-летнему и 16-летнему мальчикам успешно провели долгожданную пересадку почек, теперь им предстоит реабилитация, - говорится в сообщении.

Детали

Младший из детей, Алексей с Харьковщины, жил в больнице более года и проходил процедуру гемодиализа, упорно и тяжело боролся с врожденным пороком развития мочевыделительной системы, хронической болезнью почек.

Отмечается, что Леше четыре раза выпадала возможность трансплантации почки, но из-за его иммунной системы и антител, которые вырабатывал организм, эти варианты не подходили ребенку. Потенциальной доноркой была бабушка мальчика, но у него возникла иммунологическая несовместимость. Это означало, что почка не приживется.

Донором для мальчиков стал молодой человек из Одесской области, который попал в смертельное ДТП. Его жена дала согласие на изъятие органов для донорства. Специалистам удалось за очень сжатое время транспортировать органы в Охматдет подготовили ребят к операции.

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