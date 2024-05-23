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В Охматдиті успішно пересадили нирки двом підліткам від посмертного донора

В Охматдиті успішно пересадили нирки двом підліткам від посмертного донора

Київ • УНН

 • 19667 перегляди

Двом підліткам, віком 11 та 16 років, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" в Україні успішно пересадили нирку від посмертного донора.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" провели пересадку нирок від посмертного донора двом підліткам. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України, пише УНН.

Завдяки трансплантації від посмертного донора, в НДСЛ "Охматдит" врятували двох дітей. 11-річному і 16-річному хлопчикам успішно провели довгоочікувану пересадку нирок, тепер на них чекає реабілітація,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Молодший з дітей, Олексій з Харківщини, жив у лікарні понад рік та проходив процедуру гемодіалізу, завзято й важко боровся з вродженою вадою розвитку сечовидільної системи, хронічною хворобою нирок.

Зазначається, що Льоші чотири рази випадала можливість трансплантації нирки, але через його імунну систему та антитіла, які виробляв організм, ці варіанти не підходили дитині. Потенційною доноркою була бабуся хлопчика, але у нього виникла імунологічна несумісність. Це означало, що нирка не приживеться.

Донором для хлопчиків став молодий чоловік з Одеської області, який потрапив у смертельну ДТП. Його дружина надала згоду на вилучення органів для донорства. Спеціалістам вдалося за дуже стислий час транспортувати органи до Охматдиту підготували хлопців до операції.

Нагадаємо

Лікарі Інституту Шалімова успішно видалили пухлину підшлункової залози, що спричиняла гіпоглікемію та нервово-психічні розлади у жінки, повернувши їй здоров'я та активне життя.

Ольга Розгон

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