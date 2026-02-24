В одном из районов Киева 25 февраля ограничат движение транспорта на двух магистральных улицах

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупредила водителей о проведении ремонтных работ на улицах Набережно-Рыбальской и Кирилловской. Ограничения будут действовать в течение светового дня, что может повлиять на скорость передвижения частного и общественного транспорта в этой части столицы. Об этом пишет УНН.

Детали

Ремонтные бригады будут работать с 8:00 до 17:00, обновляя дорожное покрытие в обоих направлениях на каждой из указанных улиц. Во время проведения работ дорожники будут ограничивать движение поэтапно, перекрывая только одну полосу, чтобы минимизировать пробки в Подольском районе.

Специалисты ДЭУ Подольского района призывают водителей заранее планировать свои маршруты с учетом временных неудобств. Коммунальные службы приносят извинения за задержки и отмечают, что оперативное обновление полотна позволит улучшить безопасность движения на этих интенсивных участках дорог.

