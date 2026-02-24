$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 2918 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 7420 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 10249 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10684 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 18012 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12658 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 30074 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21008 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19007 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18387 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
публикации
Эксклюзивы
В одном из районов Киева 25 февраля ограничат движение транспорта на двух магистральных улицах

Киев • УНН

 • 14 просмотра

25 февраля в Подольском районе Киева ограничат движение транспорта на улицах Набережно-Рыбальской и Кирилловской. Ремонтные бригады будут работать с 8:00 до 17:00, обновляя дорожное покрытие.

В одном из районов Киева 25 февраля ограничат движение транспорта на двух магистральных улицах

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" предупредила водителей о проведении ремонтных работ на улицах Набережно-Рыбальской и Кирилловской. Ограничения будут действовать в течение светового дня, что может повлиять на скорость передвижения частного и общественного транспорта в этой части столицы. Об этом пишет УНН.

Детали

Ремонтные бригады будут работать с 8:00 до 17:00, обновляя дорожное покрытие в обоих направлениях на каждой из указанных улиц. Во время проведения работ дорожники будут ограничивать движение поэтапно, перекрывая только одну полосу, чтобы минимизировать пробки в Подольском районе.

Специалисты ДЭУ Подольского района призывают водителей заранее планировать свои маршруты с учетом временных неудобств. Коммунальные службы приносят извинения за задержки и отмечают, что оперативное обновление полотна позволит улучшить безопасность движения на этих интенсивных участках дорог.

Степан Гафтко

