В одному з районів Києва 25 лютого обмежать рух транспорту на двох магістральних вулицях

$43.300.02
51.010.09
ukenru
17:32 • 108 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 3190 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 7848 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 10417 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 10827 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 18228 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12706 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30228 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 21033 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 19023 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 8078 перегляди
Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT24 лютого, 07:58 • 4812 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 15975 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 20964 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12259 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 18222 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 30224 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 48893 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 67922 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 70907 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 2182 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 4736 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12347 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26192 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23920 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Опалення
Ракетний комплекс "Тор"
Financial Times

В одному з районів Києва 25 лютого обмежать рух транспорту на двох магістральних вулицях

Київ • УНН

 • 146 перегляди

25 лютого у Подільському районі Києва обмежать рух транспорту на вулицях Набережно-Рибальській та Кирилівській. Ремонтні бригади працюватимуть з 8:00 до 17:00, оновлюючи дорожнє покриття.

В одному з районів Києва 25 лютого обмежать рух транспорту на двох магістральних вулицях

Комунальна корпорація "Київавтодор" попередила водіїв про проведення ремонтних робіт на вулицях Набережно-Рибальській та Кирилівській. Обмеження діятимуть упродовж світлового дня, що може вплинути на швидкість пересування приватного та громадського транспорту в цій частині столиці. Про це пише УНН.

Деталі

Ремонтні бригади працюватимуть із 8:00 до 17:00, оновлюючи дорожнє покриття в обох напрямках на кожній із зазначених вулиць. Під час проведення робіт дорожники обмежуватимуть рух поетапно, перекриваючи лише одну смугу, щоб мінімізувати затори у Подільському районі.

Фахівці ШЕУ Подільського району закликають водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових незручностей. Комунальні служби перепрошують за затримки та наголошують, що оперативне оновлення полотна дозволить покращити безпеку руху на цих інтенсивних ділянках доріг.

Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто 19.02.26, 09:36 • 31439 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКиївАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Київ