В одному з районів Києва 25 лютого обмежать рух транспорту на двох магістральних вулицях
Київ • УНН
25 лютого у Подільському районі Києва обмежать рух транспорту на вулицях Набережно-Рибальській та Кирилівській. Ремонтні бригади працюватимуть з 8:00 до 17:00, оновлюючи дорожнє покриття.
Комунальна корпорація "Київавтодор" попередила водіїв про проведення ремонтних робіт на вулицях Набережно-Рибальській та Кирилівській. Обмеження діятимуть упродовж світлового дня, що може вплинути на швидкість пересування приватного та громадського транспорту в цій частині столиці. Про це пише УНН.
Деталі
Ремонтні бригади працюватимуть із 8:00 до 17:00, оновлюючи дорожнє покриття в обох напрямках на кожній із зазначених вулиць. Під час проведення робіт дорожники обмежуватимуть рух поетапно, перекриваючи лише одну смугу, щоб мінімізувати затори у Подільському районі.
Фахівці ШЕУ Подільського району закликають водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням тимчасових незручностей. Комунальні служби перепрошують за затримки та наголошують, що оперативне оновлення полотна дозволить покращити безпеку руху на цих інтенсивних ділянках доріг.
