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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесском заливе эсминцы США отразили воздушную атаку хуситов

В Одесском заливе эсминцы США отразили воздушную атаку хуситов

Киев  •  УНН

 • 643 просмотра

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Два эсминца ВМС США успешно защитили торговые суда от ракетно-Дроновой атаки хуситов в Аденском заливе. Атака произошла 9-10 декабря, жертв и повреждений нет.

Два эсминца Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки отразили ракетно-дробный удар со стороны йеменских хуситов на торговые суда в Аденском заливе. Гражданские суда и экипаж не пострадали. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в отражении воздушного нападения были привлечены эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77). Атака со стороны хуситов и сбитие воздушных целей произошло 9-10 декабря.

Эсминцы сопровождали три торговых судна, принадлежащих США и идущих под их флагом,

- передали в Центркоме.

Американская сторона отмечает, что "безрассудные атаки не привели к ранениям и ущербу для одного судна, гражданского персонала или ВМС США".

По данным американской стороны, эсминцы успешно поразили и уничтожили беспилотные авиационные системы и одну противокорабельную крылатую ракету.

Во время транзита 30 ноября - 1 декабря эсминцы успешно отразили атаку хуситов, которых поддерживает Иран,

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее, 10 декабря, западные СМИ рассказывали, что военный спикер гуситов высказывался об атаке на группу кораблей. По словам представителя йеменских боевиков, их целью при ударе были три корабля снабжения и два американских эсминца, которые их сопровождали в Аденском заливе.

Напомним

В октябре WSJ сообщало, что рф передала хуситам данные для нацеливания на корабли через иранских посредников. За год хуситы совершили более 100 атак, в результате которых погибли 4 моряка и затонули 2 судна.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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