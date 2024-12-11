В Одесском заливе эсминцы США отразили воздушную атаку хуситов
Киев • УНН
Два эсминца ВМС США успешно защитили торговые суда от ракетно-Дроновой атаки хуситов в Аденском заливе. Атака произошла 9-10 декабря, жертв и повреждений нет.
Два эсминца Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки отразили ракетно-дробный удар со стороны йеменских хуситов на торговые суда в Аденском заливе. Гражданские суда и экипаж не пострадали. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в отражении воздушного нападения были привлечены эсминцы ВМС США USS Stockdale (DDG 106) и USS O'Kane (DDG 77). Атака со стороны хуситов и сбитие воздушных целей произошло 9-10 декабря.
Эсминцы сопровождали три торговых судна, принадлежащих США и идущих под их флагом,
Американская сторона отмечает, что "безрассудные атаки не привели к ранениям и ущербу для одного судна, гражданского персонала или ВМС США".
По данным американской стороны, эсминцы успешно поразили и уничтожили беспилотные авиационные системы и одну противокорабельную крылатую ракету.
Во время транзита 30 ноября - 1 декабря эсминцы успешно отразили атаку хуситов, которых поддерживает Иран,
Дополнение
Ранее, 10 декабря, западные СМИ рассказывали, что военный спикер гуситов высказывался об атаке на группу кораблей. По словам представителя йеменских боевиков, их целью при ударе были три корабля снабжения и два американских эсминца, которые их сопровождали в Аденском заливе.
Напомним
В октябре WSJ сообщало, что рф передала хуситам данные для нацеливания на корабли через иранских посредников. За год хуситы совершили более 100 атак, в результате которых погибли 4 моряка и затонули 2 судна.