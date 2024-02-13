В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  139424 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  172232 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  171274 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  277319 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  331208 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  272687 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  301867 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  325238 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  256699 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету, нацеленную на Одессу, но ее осколки повредили недостроенные здания и стекла в прибрежной зоне.

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В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина. При этом большая часть людей никогда и не праздновали его, а четверть считает неуместным праздновать в военное время. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного Rakuten Viber.

Общество •   •  14307 просмотра
Большинство украинцев не будут праздновать День святого Валентина из-за войны - опрос

ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

Суд продлил арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил офицера Национальной гвардии на блокпосту, до 12 апреля.

Киев •   •  14980 просмотра
ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру до 12 апреля

российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

российские хакеры пытались получить доступ к литовским военным системам, но были обнаружены и остановлены.

Новости Мира •   •  13359 просмотра
российские хакеры пытались войти в е-системы литовской армии

Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский опроверг российские заявления о нанесении удара по украинскому полигону и заявил, россияне пытаются фейками отвлечь внимание от своих масштабных потерь на Таврическом направлении.

Война •   •  14255 просмотра
Пытаются отвлечь внимание от своих потерь: Тарнавский опровергал российские фейки об ударе по полигону ВСУ в Донецкой области

Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"

Семерым организаторам незаконной переправки мужчин за границу с использованием системы пропусков "Шлях" предъявлено обвинение, а их дело передано в суд.

Криминал и ЧП •   •  11872 просмотра
Будут судить организаторов выезда мужчин за границу через систему "Шлях"

Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин примет виртуальное участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля после прохождения медицинской процедуры.

Война •   •  16650 просмотра
Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"

Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых

Две женщины получили ранения в результате российского обстрела Херсона, в частности, возле остановки общественного транспорта.

Война •   •  14868 просмотра
Херсон снова подвергся атаке рф: под огнем оказались остановка и медучреждения, двое раненых

Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья

Омбудсмен помог восстановить право военнослужащего на увольнение с военной службы после потери конечностей, оказав помощь в получении направления на госпитализацию и содействие в прохождении военно-врачебной экспертизы.

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Омбудсман восстановил право военного, потерявшего конечности, на увольнение со службы по состоянию здоровья

Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк

ГБР имеет постановление на арест имущества Софии Морозюк, бывшей невесты сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, в частности двух квартир в Киеве, квартиры в Харькове и земельного участка.

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Дело Гринкевича: у ГБР есть постановление на арест имущества Морозюк