В Одесской области ПВО сбила российскую ракету Х-59: обломки повредили несколько домов

В Одесской области силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету Х-59. Однако ее обломки повредили недострой и стекла нескольких многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Юга, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что враг направил по Одессе управляемую авиационную ракету Х-59 с самолетов тактической авиации, маневрировавших над акваторией Черного моря

Силами противовоздушной обороны ракета сбита на подлете с моря к городу. Обломками сбитой ракеты повреждены недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне - резюмировали Силы обороны.

Дополнение

С целью обеспечения безопасности местных жителей на месте падения обломков работают взрывотехники. Пострадавших не зафиксировано.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 16 российских ударных беспилотников