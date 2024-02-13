На Одещині ППО збила російську ракету Х-59: уламки пошкодили декілька будинків
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони збили російську ракету, націлену на Одесу, але її осколки пошкодили недобудовані будівлі та скло в прибережній зоні.
В Одеській області сили протиповітряної оборони збили російську ракету Х-59. Проте її уламки пошкодили недобудову і скло кількох багатоповерхових будинків. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони Півдня, пише УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря
Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті із моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні
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З метою убезпечення місцевих мешканців на місці падіння уламків працюють вибухотехніки. Постраждалих не зафіксовано.
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