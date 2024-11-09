В Одессе зафиксировано попадание в жилой комплекс - СМИ
Киев • УНН
В жилом комплексе Одессы произошел взрыв, на месте работают спасатели и пожарные. Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки "Шахедов" с Черного моря.
Предварительно, в Одессе зафиксировано попадание в жилой комплекс, на месте работают спасатели. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
Сегодня в Одессе, по сообщениям очевидцев, произошло попадание в один из жилых комплексов. На месте взрыва уже работают пожарные, пытаясь ликвидировать последствия и выяснить детали инцидента.
Информация пока требует уточнения и официального подтверждения.
Напомним
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о вероятности атаки вражеских беспилотников типа "Шахед", которые двигались из акватории Черного моря в направлении Одесской области, в частности Затоки и Одессы.
В Одессе прогремели взрывы после предупреждения о «шахэде» над Черным морем8 ноября 2024, 22:01 • 5294 просмотра