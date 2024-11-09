В Одессе прогремели взрывы после предупреждения о «шахэде» над Черным морем
Киев • УНН
В Одессе произошли взрывы. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о группе вражеских "шахедов" в акватории Черного моря, которая двигалась в направлении Затоки и Одессы.
В Одессе слышны взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
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Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеской группе "шахедов" в акватории Черного моря курсом на Затоку и Одессу.
Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях29 мая 2024, 19:34 • 28775 просмотров