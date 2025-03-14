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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Киев • УНН

 • 141798 просмотра

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где скрывался преступник, нашли оружие.

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Одесса: мужчину, подозреваемого в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление 

- написал Клименко.

Контекст

В Одессе посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в Демьяна Ганула. Мужчина погиб.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в  Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.

Клименко заявил, что ему доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности. 

По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное на заказ.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАНУЛЕ

Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за застройки побережья Одессы.

Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других.  В 2016 году одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, в 2017 году протесты переросли в столкновения с полицией. Ганула обвинили в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности были привлечены Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Билецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который в 2019 году был подозреваемым в присвоении государственного имущества.

В 2020 году неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Вызирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битами разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.

Также активиста замечали среди нападавших на марши ЛГБТ.

Активист еще в июле 2024 года попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.

Российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч. долл.

В рф Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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