В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Ганула. В квартире, где скрывался преступник, нашли оружие.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
Одесса: мужчину, подозреваемого в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление
Контекст
В Одессе посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в Демьяна Ганула. Мужчина погиб.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.
Клименко заявил, что ему доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное на заказ.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАНУЛЕ
Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за застройки побережья Одессы.
Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других. В 2016 году одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, в 2017 году протесты переросли в столкновения с полицией. Ганула обвинили в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности были привлечены Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Билецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который в 2019 году был подозреваемым в присвоении государственного имущества.
В 2020 году неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Вызирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битами разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.
4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.
Также активиста замечали среди нападавших на марши ЛГБТ.
Активист еще в июле 2024 года попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.
Российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч. долл.
В рф Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям.