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В Одессе сотрудник ТЦК ударил 13-летнего мальчика, полиция открыла дело

Киев • УНН

 • 3094 просмотра

В Одессе военнослужащий ТЦК во время конфликта хватал и бил 13-летнего мальчика. Полиция расследует побои, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Одессе сотрудник ТЦК ударил 13-летнего мальчика, полиция открыла дело

В Одессе сотрудник ТЦК нанес удары 13-летнему мальчику во время конфликта, полиция расследует обстоятельства инцидента, передает УНН.

Детали

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары. Предварительно, событие произошло несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.

Следователи территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 (побои и истязание) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это правонарушение — пять лет лишения свободы 

— говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства события. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура города Одессы.

Пьяный офицер ТЦК избил солдата в Ивано-Франковской области, ему грозит до 12 лет - ГБР14.08.26, 18:37 • 10919 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Одесса