В Одессе сотрудник ТЦК ударил 13-летнего мальчика, полиция открыла дело

В Одессе сотрудник ТЦК нанес удары 13-летнему мальчику во время конфликта, полиция расследует обстоятельства инцидента, передает УНН.

Детали

Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары. Предварительно, событие произошло несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.

Следователи территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 (побои и истязание) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это правонарушение — пять лет лишения свободы — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства события. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура города Одессы.

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