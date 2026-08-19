В Одессе сотрудник ТЦК ударил 13-летнего мальчика, полиция открыла дело
Киев • УНН
В Одессе военнослужащий ТЦК во время конфликта хватал и бил 13-летнего мальчика. Полиция расследует побои, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В Одессе сотрудник ТЦК нанес удары 13-летнему мальчику во время конфликта, полиция расследует обстоятельства инцидента, передает УНН.
Детали
Правоохранители обнаружили в соцсетях видео, на котором военнослужащий конфликтует с подростком, хватает его за одежду и наносит ему удары. Предварительно, событие произошло несколько дней назад в Хаджибейском районе Одессы. Полицейские установили личности обоих участников.
Следователи территориального подразделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 126 (побои и истязание) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это правонарушение — пять лет лишения свободы
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства события. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хаджибейская окружная прокуратура города Одессы.
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