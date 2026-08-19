В Одесі співробітник ТЦК вдарив 13-річного хлопця, поліція відкрила справу

В Одесі співробітник ТЦК завдав ударів 13-річному хлопцю під час конфлікту, поліція розслідує обставини інциденту, передає УНН.

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Правоохоронці виявили у соцмережах відео, на якому військовослужбовець конфліктує з підлітком, хапає за одяг та завдає йому ударів. Попередньо, подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Поліцейські встановили особи обох учасників.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за це правопорушення – п’ять років позбавлення волі - йдеться у повідомленні.

Триває слідство. Встановлюються всі обставини події. Процесуальне керівництво у справі здійснює Хаджибейська окружна прокуратура міста Одеси.

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