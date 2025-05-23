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В Одессе прозвучал взрыв на фоне баллистической угрозы

Киев • УНН

 • 2090 просмотра

В Одессе прозвучал взрыв. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга.

В Одессе прозвучал взрыв на фоне баллистической угрозы

Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и мониторинговые каналы.

"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Напомним

23 мая россия атаковала Одесский порт двумя баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые. Повреждена инфраструктура и техника.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Одесский порт
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