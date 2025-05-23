В Одессе прозвучал взрыв на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Одессе прозвучал взрыв. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга.
Взрыв прогремел в Одессе на фоне баллистической угрозы, передает УНН со ссылкой на местные СМИ и мониторинговые каналы.
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Напомним
23 мая россия атаковала Одесский порт двумя баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые. Повреждена инфраструктура и техника.