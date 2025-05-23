В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
В Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу балістичного озброєння з півдня.
Вибух пролунав в Одесі на тлі балістиної загрози, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ та моніторингові канали.
"Вибухи в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Нагадаємо
23 травня росія атакувала Одеський порт двома балістичними ракетами, є загиблі та поранені. Пошкоджено інфраструктуру та техніку.