В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о баллистической ракете из Крыма
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма в направлении Одессы. Впоследствии в городе прогремел взрыв.
В Одессе прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о движении баллистической ракеты в направлении города, сообщает УНН.
Детали
В Одессе слышен взрыв, сообщили корреспонденты "Суспільного".
Взрыв подтвердил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв!", - написал он.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Позже заявили о баллистике на Одессу.
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