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В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о баллистической ракете из Крыма

В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о баллистической ракете из Крыма

Киев  •  УНН

 • 9837 просмотра

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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма в направлении Одессы. Впоследствии в городе прогремел взрыв.

В Одессе прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о движении баллистической ракеты в направлении города, сообщает УНН.

Детали

В Одессе слышен взрыв, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Взрыв подтвердил мэр города Геннадий Труханов. "В городе слышен взрыв!", - написал он.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Позже заявили о баллистике на Одессу.

В школах выходной, энергетики работают непрерывно: Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф18 нояб. 2024, 08:59 • 9676 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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