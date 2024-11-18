В школах выходной, энергетики работают непрерывно: Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
09:08 • 27393 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
07:09 • 68219 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Эксклюзив
Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко
 • 117347 просмотра

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко

Эксклюзив
Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков
 • 139193 просмотра

Погода в Украине: когда ждать мокрого снега и заморозков

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 207200 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 175093 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 162309 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 144457 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 121704 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 108285 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

 • 96850 просмотра
Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

Глава МИД Финляндии призвала больше не звонить путину

 • 101096 просмотра
Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

04:35 • 49433 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 66061 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 31047 просмотра
публикации
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

09:39 • 16962 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 207200 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 145212 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 151624 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 157636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

07:58 • 31047 просмотра
Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

Сын Анджелины Джоли поразил сходством с Брэдом Питтом на Governors Awards

07:14 • 66061 просмотра
Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

Airbnb подвергли критике из-за идеи «заставить туристов драться как гладиаторы» в Колизее

 • 102267 просмотра
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 106076 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 105393 просмотра
Актуальное
В школах выходной, энергетики работают непрерывно: Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф

В школах выходной, энергетики работают непрерывно: Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф

Киев  •  УНН

 • 5981 просмотра

Read in English

Глава ОВА Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф.

В Одессе продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки рф. Постепенно восстанавливается водоснабжение. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Относительно тепла - больше суток энергетики работают для того, чтобы дать электроэнергию на те узловые станции, где это крайне необходимо, чтобы город был обеспечен водой.

От наличия воды зависит отопление и наши котельные. Вчера электроэнергия была подведена к основным станциям, вода была предоставлена на все котельные, и они сейчас запущены. Их параметры набирают обороты, чтобы подать тепло в дома наших жителей. Ближе к вечеру, думаю, что тепло пойдет в сами дома", - рассказал он.

Кипер добавил, что отдельные котельные пока работают на генераторах. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников. Из семи районов области частично без электроснабжения остаются два - Подольский и Одесский.

На территории города развернуто 445 пунктов несокрушимости. В целом по области их более 600.

Также глава Одесской облгосадминистрации напомнил, что 18 и 19 ноября - выходные дни в учебных заведениях Одессы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаУНН-Одесса
odessaОдесса