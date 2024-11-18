В школах выходной, энергетики работают непрерывно: Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф
Киев • УНН
Глава ОВА Кипер рассказал, как Одесская область оправляется после вчерашней атаки рф.
В Одессе продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки рф. Постепенно восстанавливается водоснабжение. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
"Относительно тепла - больше суток энергетики работают для того, чтобы дать электроэнергию на те узловые станции, где это крайне необходимо, чтобы город был обеспечен водой.
От наличия воды зависит отопление и наши котельные. Вчера электроэнергия была подведена к основным станциям, вода была предоставлена на все котельные, и они сейчас запущены. Их параметры набирают обороты, чтобы подать тепло в дома наших жителей. Ближе к вечеру, думаю, что тепло пойдет в сами дома", - рассказал он.
Кипер добавил, что отдельные котельные пока работают на генераторах. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников. Из семи районов области частично без электроснабжения остаются два - Подольский и Одесский.
На территории города развернуто 445 пунктов несокрушимости. В целом по области их более 600.
Также глава Одесской облгосадминистрации напомнил, что 18 и 19 ноября - выходные дни в учебных заведениях Одессы.