Одесская (военная) областная администрация приняла решение о переименовании улиц города в честь героев, погибших, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Новые улицы будут названы, в частности, в честь Вадима Корженко, Станислава Узикова, Ярослава Баисова, Артура Савельева, Ярослава Бондаря, Александра Свища, Евгения Танцюры, Виталия Гуляева, Георгия Липского и Ивана Фунтового, сообщает УНН.

Детали

Вадим Корженко был известным в Одессе подполковником, который проявил себя как опытный командир и преданный патриот. Погиб в бою.

Станислав Узиков - младший сержант, который отличился своей отвагой во время боевых действий на востоке Украины. Погиб во время обороны «Азовстали».

Ярослав Баисов - воин-доброволец, который с первых дней войны боролся за свободу и независимость Украины.

Артур Савельев - молодой солдат, который героически погиб, выполняя боевое задание.

Ярослав Бондарь - ветеран боевых действий, который участвовал во многих важных операциях на фронте.

Александр Свищ был отмечен многочисленными наградами за мужество и самопожертвование в защите Родины.

Евгений Танцюра - командир подразделения, известный своей непоколебимостью и преданностью делу.

Виталий Гуляев - полковник, отмеченный лидер, который всегда заботился о своих подчиненных и руководил ими в самые трудные моменты. Рыцарь ордена Богдана Хмельницкого III степени (2022, посмертно).

Георгий Липский - зоозащитник до войны. В 27 лет погиб во время выполнения боевого задания на Херсонщине.

Иван Фунтовый - морпех из Одесской области, который погиб во время выполнения боевого задания на Херсонщине.

Добавим

Эта инициатива является частью кампании по увековечению памяти героев, отдавших свои жизни за Украину, и направлена на чествование их мужества и самоотверженности. Всего в Одессе переименованы 84 улицы. Цель этих изменений - разорвать ассоциации с российской и советской историей и усилить украинскую культурную и историческую идентичность. Исчезнут в частности улицы «армейская», «политкаторжан», «градоначальницкая».

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