В Одессе после вражеской атаки загорелись автомобили и балкон дома, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
В Одессе в результате вражеской атаки в одном из районов города загорелись автомобили и балкон жилого дома, предварительно известно о двух пострадавших, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Подробности
По его словам, удар вызвал пожары в жилой застройке. На месте работают соответствующие службы, информация о последствиях атаки уточняется.
Сейчас воздушная тревога в регионе продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.
Более подробную информацию о разрушениях и состоянии пострадавших обещают сообщить позже.
