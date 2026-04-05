В Одессе после вражеской атаки загорелись автомобили и балкон дома, есть пострадавшие - ОВА

В Одессе в результате вражеской атаки в одном из районов города загорелись автомобили и балкон жилого дома, предварительно известно о двух пострадавших, об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По его словам, удар вызвал пожары в жилой застройке. На месте работают соответствующие службы, информация о последствиях атаки уточняется.

В результате вражеской атаки на город, в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших - написал в Телеграме Лысак.

Сейчас воздушная тревога в регионе продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы опасности.

Более подробную информацию о разрушениях и состоянии пострадавших обещают сообщить позже.

