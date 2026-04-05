В Одесі після ворожої атаки спалахнули автівки та балкон будинку, є постраждалі - ОВА

В Одесі внаслідок ворожої атаки в одному з районів міста загорілися автомобілі та балкон житлового будинку, попередньо відомо про двох постраждалих, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

За його словами, удар спричинив пожежі в житловій забудові. На місці працюють відповідні служби, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Наразі повітряна тривога в регіоні триває. Жителів закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки.

Детальнішу інформацію щодо руйнувань та стану постраждалих обіцяють повідомити згодом.

Окупанти скидають з дронів гранати з небезпечними хімречовинами, у березні зафіксовано понад 400 випадків - Сили підтримки ЗСУ