В Одесі після ворожої атаки спалахнули автівки та балкон будинку, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару в Одесі загорілися автомобілі та балкон житлового будинку. Очільник ОВА повідомив про двох постраждалих осіб на місці події.
В Одесі внаслідок ворожої атаки в одному з районів міста загорілися автомобілі та балкон житлового будинку, попередньо відомо про двох постраждалих, про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Деталі
За його словами, удар спричинив пожежі в житловій забудові. На місці працюють відповідні служби, інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку. Попередньо, є двоє постраждалих
Наразі повітряна тривога в регіоні триває. Жителів закликають залишатися в укриттях і не ігнорувати сигнали небезпеки.
Детальнішу інформацію щодо руйнувань та стану постраждалих обіцяють повідомити згодом.
