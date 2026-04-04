Окупанти скидають з дронів гранати з небезпечними хімречовинами, у березні зафіксовано понад 400 випадків - Сили підтримки ЗСУ

Понад 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксовано від початку повномасштабної агресії рф проти Сил оборони України. Лише у березні 2026 року зафіксовано близько 400 таких випадків, передає УНН із посиланням на відділ комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ.

Як повідомили у Силах підтримки ЗСУ, російські війська системно застосовують небезпечні хімічні речовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. Лише у березні 2026 року зафіксовано близько 400 таких випадків.

Противник використовує газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скиди з безпілотних літальних апаратів. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль - йдеться у повідомленні.

Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюють фіксацію застосувань небезпечних хімічних речовин, а відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень. Найбільша інтенсивність застосування була зафіксована у квітні 2025 року — 894 випадки.

Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN у мирний час можуть використовуватись правоохоронними органами виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень, однак їх застосування у бойових умовах є незаконним.

Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони становлять небезпеку: викликають сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. В окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу, додали у Силах підтримки ЗСУ.

Аналіз динаміки свідчить про зростання інтенсивності застосування таких речовин у весняно-літній період. У 2024 році пік припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700). З урахуванням цієї тенденції прогнозується подальше збільшення кількості таких атак. У зв’язку з цим військовослужбовцям категорично не слід нехтувати засобами індивідуального захисту, передусім протигазами для захисту органів дихання - зазначено у повідомленні.

