Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозру
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Окупанти скидають з дронів гранати з небезпечними хімречовинами, у березні зафіксовано понад 400 випадків - Сили підтримки ЗСУ

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Окупанти використовують гранати з речовинами CS та CN для атак з дронів. Зафіксовано системні порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Окупанти скидають з дронів гранати з небезпечними хімречовинами, у березні зафіксовано понад 400 випадків - Сили підтримки ЗСУ

Понад 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксовано від початку повномасштабної агресії рф проти Сил оборони України. Лише у березні 2026 року зафіксовано близько 400 таких випадків, передає УНН із посиланням на відділ комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ.

Деталі

Як повідомили у Силах підтримки ЗСУ, російські війська системно застосовують небезпечні хімічні речовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. Лише у березні 2026 року зафіксовано близько 400 таких випадків.

Противник використовує газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скиди з безпілотних літальних апаратів. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль 

- йдеться у повідомленні.

Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюють фіксацію застосувань небезпечних хімічних речовин, а відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень. Найбільша інтенсивність застосування була зафіксована у квітні 2025 року — 894 випадки.

Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN у мирний час можуть використовуватись правоохоронними органами виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень, однак їх застосування у бойових умовах є незаконним.

Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони становлять небезпеку: викликають сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. В окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу, додали у Силах підтримки ЗСУ.

Аналіз динаміки свідчить про зростання інтенсивності застосування таких речовин у весняно-літній період. У 2024 році пік припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700). З урахуванням цієї тенденції прогнозується подальше збільшення кількості таких атак. У зв’язку з цим військовослужбовцям категорично не слід нехтувати засобами індивідуального захисту, передусім протигазами для захисту органів дихання 

- зазначено у повідомленні.

Антоніна Туманова

