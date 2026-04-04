Оккупанты сбрасывают с дронов гранаты с опасными химвеществами, в марте зафиксировано более 400 случаев - Силы поддержки ВСУ

Киев • УНН

 • 7610 просмотра

Оккупанты используют гранаты с веществами CS и CN для атак с дронов. Зафиксированы системные нарушения Конвенции о запрещении химического оружия.

Более 13 тысяч случаев применения опасных химических веществ зафиксировано с начала полномасштабной агрессии РФ против Сил обороны Украины. Только в марте 2026 года зафиксировано около 400 таких случаев, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций командования Сил поддержки ВСУ.

Детали

Как сообщили в Силах поддержки ВСУ, российские войска системно применяют опасные химические вещества раздражающего действия наряду с традиционными средствами огневого поражения. Только в марте 2026 года зафиксировано около 400 таких случаев.

Противник использует газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки — сбросы с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий 

- говорится в сообщении.

Подразделения радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВС Украины осуществляют фиксацию применений опасных химических веществ, а отобранные пробы передаются для криминалистических исследований. Наибольшая интенсивность применения была зафиксирована в апреле 2025 года — 894 случая.

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, использование таких веществ как средства ведения войны запрещено. Вещества CS и CN в мирное время могут использоваться правоохранительными органами исключительно для контроля массовых беспорядков при строгих ограничениях, однако их применение в боевых условиях является незаконным.

Несмотря на то, что эти вещества не относятся к боевым отравляющим веществам смертельного действия, они представляют опасность: вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности. В отдельных случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава, добавили в Силах поддержки ВСУ.

Анализ динамики свидетельствует о росте интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году — на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества таких атак. В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания 

- указано в сообщении.

