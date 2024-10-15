В Одессе мужчина за 10 тыс. долл. предлагал женить "клиента" на женщине с инвалидностью для выезда за границу - полиция
Киев • УНН
Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что организовывал фиктивный брак для выезда военнообязанного за границу. За 10 тысяч долларов подозреваемый планировал женить «клиента» на женщине с инвалидностью.
В Одессе задержали подозреваемого в организации переправки военнообязанного мужчины через границу за 10 тысяч долларов через фиктивный брак с женщиной с инвалидностью, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, занимался этим 32-летний уроженец Закарпатской области, который длительное время проживал в Одессе.
Правоохранители установили, что злоумышленник подыскал среди одесситов военнообязанного "клиента" и предложил ему заключить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность. Больная жена для 29-летнего "жениха" была возможностью беспрепятственно выехать с ней в другую страну. За бракосочетание с незнакомкой горожанин должен был заплатить 10 тысяч долларов, половину из которых до регистрации брака, а остальные - после
Как отметили в полиции, когда "жених" собрал соответствующую сумму, фигурант сообщил ему, что за деньгами придет неосведомленный в его делах знакомый, и назначил обоим встречу в Киевском районе города. "А как только злоумышленник получил от товарища переданные ему 5000 долларов, полицейские его задержали", - сообщили в полиции.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УКУ), а суд по их ходатайству поместил его под стражу с правом внесения залога в 1 миллион 59 тысяч 800 гривен. Фигуранту грозит до девяти лет заключения.
Мужчина хотел выехать за границу с помощью фиктивного брака, "супругов" разоблачили - пограничники11 сентября 2024, 13:24 • 11519 просмотров