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В Одесі чоловік за 10 тис. дол. пропонував одружити "клієнта" з жінкою з інвалідністю для виїзду за кордон - поліція

Київ • УНН

 • 12018 перегляди

Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у тому, що організовував фіктивний шлюб для виїзду військовозобов'язаного за кордон. За 10 тисяч доларів підозрюваний планував одружити "клієнта" з жінкою з інвалідністю.

В Одесі чоловік за 10 тис. дол. пропонував одружити "клієнта" з жінкою з інвалідністю для виїзду за кордон - поліція

В Одесі затримали підозрюваного в організації переправлення військовозобов'язаного чоловіка через кордон за 10 тисяч доларів через фіктивний шлюб з жінкою з інвалідністю, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, займався цим 32-річний уродженець Закарпатської області, який тривалий час проживав в Одесі. 

Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед одеситів військовозобов’язаного "клієнта" і запропонував йому укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. Хвора дружина для 29-річного "нареченого" була можливістю безперешкодно виїхати з нею в іншу країну. За одруження з незнайомкою містянин мав сплатити 10 тисяч доларів, половину з яких до реєстрації шлюбу, а решту – після

- розповіли у поліції.

Як зазначили у поліції, коли "наречений" зібрав відповідну суму, фігурант повідомив йому, що за грошима прийде необізнаний в його справах знайомий, і призначив обом зустріч у Київському районі міста. "А щойно зловмисник отримав від товариша передані йому 5000 доларів, поліцейські його затримали", - повідомили у поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ), а суд за їхнім клопотанням помістив його під варту з правом внесення застави в 1 мільйон 59 тисяч 800 гривень. Фігуранту загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Чоловік хотів виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу, "подружжя" викрили - прикордонники11.09.24, 16:24 • 11700 переглядiв

Юлія Шрамко

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