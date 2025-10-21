В Одессе 11 тысяч абонентов остаются без света после вражеских атак

В Одессе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после вражеских атак. Без света пока остаются около 11 тысяч абонентов. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

После аварии на одном из энергетических объектов, неоднократно подвергавшемся вражеским атакам, по состоянию на 19:00 восстановлено питание для почти 9 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры там, где это технически возможно. Без света пока остаются около 11 тысяч абонентов - сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОВА, энергетики работают круглосуточно и продолжают поэтапное восстановление электроснабжения.

