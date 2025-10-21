$41.760.03
19:07 • 1798 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 12006 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
14:07 • 22038 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 33523 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 21680 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 21793 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23155 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22385 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34 • 21195 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55 • 19825 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Эксклюзивы
В Одессе 11 тысяч абонентов остаются без света после вражеских атак

Киев • УНН

 • 852 просмотра

В Одессе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после вражеских атак. Около 11 тысяч абонентов остаются без света, тогда как для почти 9 тысяч потребителей питание восстановлено.

В Одессе 11 тысяч абонентов остаются без света после вражеских атак

В Одессе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после вражеских атак. Без света пока остаются около 11 тысяч абонентов. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

После аварии на одном из энергетических объектов, неоднократно подвергавшемся вражеским атакам, по состоянию на 19:00 восстановлено питание для почти 9 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры там, где это технически возможно. Без света пока остаются около 11 тысяч абонентов 

- сообщил Кипер.

По словам главы Одесской ОВА, энергетики работают круглосуточно и продолжают поэтапное восстановление электроснабжения.

Антонина Туманова

